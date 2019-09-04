شكرا لقرائتكم خبر عن الاسلامية العربية للتامين (SALAMA) يغلق عند ادنى مستوى خلال الجلسة -تحليل صباحي- 04-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم انخفاضا خلال جلسة امس الثلاثاء ليغلق عند ادنى مستوى له خلال الجلسة وهو 0.66 درهم، في إشارة الى سيطرة القوى البيعية على التداولات، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر ماكد نلاحظ انطلاق إشارة بيع، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستوى الدعم 0.62 درهم كمستوى اول مرة أخرى، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.70 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.65 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.67 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط