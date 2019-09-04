شكرا لقرائتكم خبر عن سوق دبي المالي (DFM) يتجاوز متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 04-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح السهم في الارتفاع خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث انهى الجلسة عند مستوى 0.915 درهم، في ظل ارتفاع في كمية التداول لثاني جلسة على التوالي، كما تمكن السهم من تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة 0.96 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 0.89 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.90 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.94 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد