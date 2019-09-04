شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة السلام القابضة (ALSALAMKW) يخترق القناة الصاعدة -تحليل صباحي- 04-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم امس الثلاثاء ليغلق عند مستوى 0.48 درهم، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 0.49 درهم، كما تراجع السهم مخترقا القناة الصاعدة متوسطة الأجل، وهو ما ولد هدفا سعريا عند مستوى 0.39 درهم، ويتجه السهم حاليا لمستوى الدعم الأول عند 0.44 درهم خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.52 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.47 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.48 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط