شكرا لقرائتكم خبر عن أرابتك القابضة (ARTC) مازال الأداء سلبي -تحليل صباحي- 04-09-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال أداء السهم سلبي في الاجل القصير، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 1.60 درهم، في ظل استمرار تداول السهم ملامسا لمستوى المقاومة الحالي عند 1.64 درهم، وبالتزامن مع استمرار الميل الهابط لمؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم انخفاضا لمستوى الدعم 1.45 درهم كمستوى اول وذلك خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.70 درهم.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.56 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.63 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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