شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكس (ARMX) ينخفض مرة أخرى -تحليل صباحي- 04-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم مرة أخرى في ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث انهى الجلسة عند مستوى 4.17 درهم، وذلك بعدما فشل السهم في الارتفاع لمستوى المقاومة 4.23 درهم، ويلامس السهم حاليا متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل مقاومة قد تضغط على السهم للوصول لمستوى الدعم 4.08 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 4.23 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 4.14 درهم وبين مستوى المقاومة هو 4.20 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط