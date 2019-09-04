شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ديار للتطوير (DEYAAR) تحت سيطرة البائعين -تحليل صباحي- 04-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى البيعية على تداولات السهم خلال جلسة امس الثلاثاء حيث اغلق عند مستوى 0.32 درهم، وذلك بعدما تلقى السهم مقاومة عند مستوى 0.35 درهم، حيث يقابل عند هذا المستوى المتوسط المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان ينخفض السهم مرة أخرى للوصول لمستويات قد تصل الى 0.31 درهم كمستوى اول ثم 0.285 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.33 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.31 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.32 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط