شكرا لقرائتكم خبر عن بيت التمويل الخليجي (GFH) يخسر مكاسب الاثنين -تحليل صباحي- 04-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الاثنين، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 0.915 درهم، وهو ادنى مستوى يحققه السهم خلال الجلسة، وذلك على خلفية ملامسته للحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands " لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى 0.87 درهم كمستوى ثان، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 0.97 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.90 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.93 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط