شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة إعمار مولز (EMAARMALLS) يغلق في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 04-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم مرة أخرى لينهي تداولات امس الثلاثاء في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 1.89درهم، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى المقاومة الحالي عند 1.95 درهم، لينزلق بذلك السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 1.85 درهم كمستوى اول ثم 1.72 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.95 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.85 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.92 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط