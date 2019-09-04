شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف أبوظبي الاسلامي (ADIB) يغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 04-09-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الثلاثاء في المنطقة الخضراء، حيث اغلق عند مستوى 5.14 درهم، مصحوبا بارتفاع فضخم في كمية التداول وهو ما يعد إشارة إيجابية، لينجح بذلك السهم في تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 5.05 درهم، وهو ما يجعل الأنظار تتجه لاعلى لمستويات قد تصل الى 5.30 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 5 درهم.
ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5.10درهم وبين مستوى المقاومة هو 5.2 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر مصرف أبوظبي الاسلامي (ADIB) يغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 04-09-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.