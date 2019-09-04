شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف أبوظبي الاسلامي (ADIB) يغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 04-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الثلاثاء في المنطقة الخضراء، حيث اغلق عند مستوى 5.14 درهم، مصحوبا بارتفاع فضخم في كمية التداول وهو ما يعد إشارة إيجابية، لينجح بذلك السهم في تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 5.05 درهم، وهو ما يجعل الأنظار تتجه لاعلى لمستويات قد تصل الى 5.30 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 5 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5.10درهم وبين مستوى المقاومة هو 5.2 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد