شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أبو ظبي التجاري (ADCB) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 04-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم بعدما اقترب من هدفه السعري المتوقع عند 9.10 درهم والذي اشرنا اليه في تقريرنا الأخير، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 8.74 درهم منفضا، ومكون نموذج "Bearish Harami " وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 8.40 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 9.10 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 8.63 درهم وبين مستوى المقاومة هو 8.81 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط