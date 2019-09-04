تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط هبوط قطاع البنوك.
وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.26% خاسرا 15.220 نقطة ليصل إلى مستوى 5945.18 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.30% خاسراً 19.980 نقطة ليصل إلى مستوى 6540.21 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.21% خاسراً 9.910 نقطة ليصل إلى مستوى 4774.30 نقطة.
وجرى التداول بمستهل التعاملات على 92.7 مليون سهم بقيمة 11.6 مليون دينار كويتى عبر 3180 صفقة.
وتراجعت 8 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.44%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.42%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.39%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.16%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.13%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.12%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.17%.
وجاء سهم "شركة أجوان الخليج العقارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10.29%، تلاه شركة أجيال العقارية الترفيهية بنسبة 9.56%، ثم شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية بنسبة 7.41%، فيما تصدر سهم "شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم شركة أم القيوين للاستثمارات العامة بنسبة 9.93%، ثم شركة إيفا للفنادق والمنتجعات السياحية بنسبة 6.32%.
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