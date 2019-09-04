شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بنسبة 0.79% بضغوط هبوط قطاع العقارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.79% خاسرة 81.34 نقطة، لتصل إلى مستوى 10217.83 نقطة. Advertisements وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 24 مليون سهم بقيمة 83 مليون ريال قطرى عبر 2340 صفقة، وارتفع 14سهما، وانخفض 27 سهما، واستقرت 5 أسهم. وتراجعت 5 قطاعات على رأسها قطاع الصناعات بنسبة 1.35%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.24%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.87%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.5%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.2%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.30%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.12%.

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