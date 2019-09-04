شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع مؤشرا الرئيسى والشركات الصغيرة والمتوسطة، فيما ارتفع مؤشر الأوسع نطاقا، يأتى ذلك بعدما أغلقت البورصة أمس على تراجع.

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وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 14978 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 2177 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 18188 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 553 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 1469 نقطة.