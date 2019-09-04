شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع هامشى لبورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود بنك البحرين والكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.01% رابحا 0.19 نقطة ليصل إلى مستوى 1543.37 نقطة، مدفوعا بصعود قطاع البنوك التجارية.

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وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 441 ألف سهم بقيمة 82.1 ألف دينار.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 1.15% مدفوعا بصعود سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.56%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.53%، بضغوط هبوط سهم عقارات السيف بنسبة 0.5%.