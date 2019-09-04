الان تتابع رئيس صندوق الثروة السيادي: روسيا ستقوي العلاقات مع السعودية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل موسكو- الخليج 365:
قال كيريل ديمترييف رئيس صندوق الثروة السيادي الروسي اليوم الأربعاء إن بلاده ستتوسع في التعاون مع السعودية.
وفي كلمته في منتدى اقتصادي في مدينة فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا قال ديمترييف إن التغييرات في إدارة قطاع النفط السعودي، مع استعداد شركة أرامكو السعودية لطرح عام أولي، لن يكون لها تأثير على العلاقات مع روسيا.
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