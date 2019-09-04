شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ظهور بشائره فى الأسواق.. تعرف على أسعار 7 أصناف البلح بسوق العبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت بشائر موسم البلح تغزو الأسواق المصرية وذلك بعد ظهور محصول الصعيد، حيث ظهر بسوق الجملة بالعبور، حيث ظهرت 7 أصناف حاليا تتراوح أسعارهم من 4 – 20 جنيها للكيلو، وتعد مصر من أكبر الدول فى انتاج البلح والتمور عالميا وبحسب آخر إحصاء فإن مصر تنتج ما يزيد عن 15 مليون طن سنويا من البلح والتمور.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة إن بشائر انتاج مصر من البلح بدأت تدخل السوق تدريجيا وبكميات كبيرة، مشيرا إلى أن الأسعار تراجعت عن العام الماضى، موضحا أن السوق وصل إليه 7 أصناف منها البلح البارحى وسعره يتراوح بين 12 – 18، وبلح سيوى بـ20 جنيها، والبلح سلمى 12 جنيها، ثم البلح الرملى 6 جنيهات، وبلح سمانى 4 -6 جنيهات، وأخيرا بلح زغلول 5 -8 جنيهات.