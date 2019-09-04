شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تستهدف إدراج سهمين جديدين قبل نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد فريد صالح رئيس البورصة إن البورصة تستهدف جذب إدراج سهمين جديدين وتطبيق آلية الاقتراض بغرض البيع (البيع على المكشوف) قبل نهاية العام، فى الوقت الذى تتطلع فيه لمواصلة مسارها كأحد أفضل أسواق الأسهم الناشئة أداء فى 2019.

واستفادت مصر من موجة ضخمة من الاستثمار الأجنبى منذ شرعت الحكومة فى تطبيق سلسلة من الإصلاحات فى 2016 مرتبطة بقرض من صندوق النقد الدولى بقيمة 12 مليار دولار، بما فى ذلك تخفيف عبء الدعم عن الاقتصاد وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وخفض كبير لقيمة العملة.

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وارتفعت البورصة المصرية ما يزيد عن 15 بالمئة منذ بداية العام مقارنة مع انخفاض نسبته 0.8 بالمئة فى مؤشر إم.إس.سي.آى للأسواق الناشئة.

وقال صالح لرويترز "لن تجد الكثير من الدول بقصة مكتملة مثل مصر من حيث الإصلاحات التى نُفذت على مستوى الاقتصاد الكلي... قصة الإصلاح مهمة للمستثمرين الأجانب".