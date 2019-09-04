شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الأحذية تسعى لفتح سوق إفريقية لتنشيط الصناعة المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد شريف يحيى رئيس شعبة الأحذية ومنتجات الجلود بالغرفة التجارية بالقاهرة أن الشعبة تبحث عن فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية وذلك فى ظل الركود الذى تعانى منه المنتجات المصرى فى السوق المحلى، مشددأ على أن الإنتاج المصرى من الجلود ليس من الفئة الأولى ولكنه له قيمة جيدة خارجيا نظرا لجودة الجلود المصرية والتى فى الغالب ما تستخدمه المصانع العالمية الكبرى.

وأضاف يحيى فى تصريح لـ"الخليج 365" أن الشعبة بدأت فى وضع خطة موسعة من أجل فتح أسواق جديدة فى أفريقيا والعمل على تسويق المنتج المصرى فى دول من غرب وجنوب أفريقيا، مشيرا إلى أنه يتم دراسة وضع آلية محكمة من أجل ضمان الاستثمارات وضمان حصول المصنع او التاجر لحقوقه المادية، مؤكدا أنها تعد خطوة جيدة من أجل وضع الصناعة المحلية من الجلود فى مصاف المنتجات التصديرية.