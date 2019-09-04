الان تتابع روسيا: التغييرات في قطاع النفط السعودي لن تضر العلاقات والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل موسكو- الخليج 365:
قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الأربعاء إن التغييرات في إدارة قطاع النفط السعودي في الآونة الأخيرة لن يكون لها تأثير على التعاون بين موسكو والرياض.
وفي منتدى اقتصادي في مدينة فلاديفوستوك الروسية في أقصى الشرق قال نوفاك أيضا إنه يعتزم الاجتماع مع نظيره السعودي خالد الفالح في السعودية قريبا، قبل زيارة مزمعة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المملكة.
وأضاف أن روسيا تواصل التنسيق مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بشأن سوق النفط العالمية.
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