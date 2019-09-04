شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الخدمات غير المالية لجهاز المشروعات بالتفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة عددا من الخدمات غير المالية، منها المساهمة فى عمليات تسويق المنتجات، وتقديم تدريب للشباب لعمل مشروع أو فكرة مشروع، التعريف بكيفية استخراج المستندات والمساهمة فى إعداد دراسات الجدوى، تقديم تدريب حول كيفية إدارة المشروعات، وتقديم استشارات لتنمية المشاريع، وهى خدمات تهدف إلى مساعدة الشباب لتأسيس مشروعات جديدة صغيرة ومتناهية.

وكشفت نيفين جامع، فى تصريحات خاصة، أن الجهاز يقدم خدمات تساهم فى مساعدة الشباب لتدشين مشروعات خاصة، من خلال تجميع الجهات المعنية باستخراج المستندات والأوراق اللازمة فى مكان واحد، ويتم إصدار تراخيص المشروعات من خلال 31 مركز للشباك الواحد من الجهاز.

وأضافت لـ"الخليج 365"، أن الجهاز ساهم فى استخراج 5.443 رخصة نهائية خلال الفترة من يناير إلى يونيو، و6.421 رخصة مؤقتة و6.651 رقم قومى و1.407 سجل تجارى، و3.940 بطاقة ضريبية و2.537 وثيقة تأمينات اجتماعية، كل هذه الخدمات عبر الشباك الواحد من الجهاز.