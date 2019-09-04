شكرا لقرائتكم خبر عن التحويلات تدعم سوق الدفع الإلكترونى فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع تقرير حديث صادر عن البنك الدولي أن يسجل حجم التحويلات إلى الدول منخفضة الدخل زيادة سنوية قدرها 9.6% بنهاية 2019 لتصل إلى 550 مليار دولار، بالمقارنة مع العام الماضي ، حسبما نشرت صحيفة البيان الاماراتية .

وتشمل الدول منخفضة الدخل (LMICs) بحسب تصنيف البنك الدولي 90 دولة تقع 20 منها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. في حين توقّع حاتم سليمان، نائب الرئيس الإقليمي لشركة ويسترن يونيون في الشرق الأوسط في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي» أن تشكل التحويلات الرقمية للأموال والتجارة الإلكترونية بيئة خصبة لنمو سوق الدفع الإلكتروني في الإمارات.

وأن تكون المحرك الرئيسي للنمو الإجمالي للسوق خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن الشركة تعتزم مواصلة طرح قدرات جديدة لا سيما من حيث تطبيقات الأجهزة المتنقلة والتحويل بين الحسابات المصرفية.

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وتقدّر الأمم المتحدة وجود أكثر من 258 مليون مغترب في جميع أنحاء العالم ممن يقومون بإرسال الأموال إلى بلدانهم الأصلية. تدعم هذه التحويلات أكثر من 800 مليون أسرة، بما في ذلك تلك التي تعيش في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

وباستثناء الصين، تعتبر التحويلات أكبر مصدر للعملة الأجنبية في تلك الدول بالمقارنة مع الاستثمارات المباشرة، ما يؤكد أهمية تلك الصناعة في تحقيق النمو الاقتصادي في تلك الدول. ووفقاً للبيانات الصادرة عن المصرف المركزي، فإن التحويلات المالية عبر شركات الصرافة في الإمارات تقدر بنحو 10 إلى 12 مليار درهم شهرياً كمتوسط عام.