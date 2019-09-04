شكرا لقرائتكم خبر عن موديز: القوة الاقتصادية لدولة الإمارات استثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصفت مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين اقتصاد الإمارات بأنه يتمتع بقوة استثنائية تتجلى فى عدة دلائل ومؤشرات، حسبما ذكرت شبكة البيان الإماراتية. وقالت المؤسسة العالمية المتخصصة فى خدمات التصنيف الائتمانى، أمس، إن دلائل قوة اقتصاد الإمارات تتمثل في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والذي وصفته بأنه مرتفع إلى حد استثنائي، إضافة إلى الاحتياطيات الهيدروكربونية الهائلة التي تمتلكها دولة الإمارات، والقوة المؤسسية التي يتمتع بها الاقتصاد الذي يتسم بقدر كبير من التنوع، والتي سبق أن صنفتها "موديز" فى أحدث تصنيف ائتمانى صادر عنها عند تصنيف مرتفع يعكس امتلاك اقتصاد الإمارات لإطار مؤسسى قوى يتسم بكفاءة عالية.

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