شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الأدوات المكتبية: نراقب نسب الخصم بـ"أهلا مدارس" وخصومات وصلت 50% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد أبو جبل رئيس شعبية الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الشعبة ترصد بشكل يومى حركة البيع والشراء داخل معرض أهلا مدارس، موضحا أن الإقبال من الأسر جيد خلال الأيام الأولى من المعرض.

وشدد أبو جبل فى تصريح لـ"الخليج 365" على أن هناك رقابة بشكل يومى على اتخفيضات المقدمة من العارضين والتأكد من مدى توفير نسب الخصم المقبولة على مختلف السلع، موضحا أن الاتفاق تم على أن تكون نسبة الخصم بحد أدنى 30 %، موضحا أن هناك نسب خصم تخطت الـ50% فى بعض المنتجات.