شكرا لقرائتكم خبر عن تصديرى الحاصلات الزراعية: نبحث نتائج انخفاض الصادرات لبعض الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النائب عبد الحميد دمرداش، عضو مجلس النواب رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية عن قيام المجلس بعدة زيارات خارجية لعدد من الدول العربية لبحث أسباب انخفاض صادرات مصر لها.

وأضاف دمرداش لـ"الخليج 365" أن الكويت من الدول التى انخفضت صادرات مصر لها للنصف، فى حين أن الصادرات تزيد للدول الأوروبية.

وقال إن وفد المجلس سيزور السعودية والكويت بجانب زيارات مستقبلية لعدد من الدول الأفريقية لزيادة الصادرات لها مستقبلا.

وتوقع عبد الحميد دمرداش أن تزيد صادرات العام الجارى بنحو ٢٠٠ مليون دولار عن صادرات العام الماضى، لافتا لأهمية تسوية الأمور المتعلقة بالمساندة التصديرية.