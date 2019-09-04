شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 03-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر النفط ضغط سلبي الآن ليهاجم مستوى 54.47 ويتحرك دونه، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن تأكيد الكسر بإغلاق يومي دون المستوى المذكور سيوقف السيناريو الإيجابي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض.

لذلك، نحن نفضل التوقف على الحياد بشكل مؤقت إلى أن يؤكد السعر موقفه بالنسبة لمستوى 54.47، مع الإشارة إلى أن تأكيد الكسر سيدفع السعر إلى 51.61 بشكل رئيسي، بينما التداو فوقه من جديد سيقود السعر لتحقيق مكاسب تصل إلى 57.33.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 53.50 والمقاومة 56.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي