- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 03-09-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر النفط ضغط سلبي الآن ليهاجم مستوى 54.47 ويتحرك دونه، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن تأكيد الكسر بإغلاق يومي دون المستوى المذكور سيوقف السيناريو الإيجابي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض.
لذلك، نحن نفضل التوقف على الحياد بشكل مؤقت إلى أن يؤكد السعر موقفه بالنسبة لمستوى 54.47، مع الإشارة إلى أن تأكيد الكسر سيدفع السعر إلى 51.61 بشكل رئيسي، بينما التداو فوقه من جديد سيقود السعر لتحقيق مكاسب تصل إلى 57.33.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 53.50 والمقاومة 56.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي
كانت هذه تفاصيل خبر تحديث منتصف اليوم للنفط 03-09-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.