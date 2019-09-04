شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 03-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر النفط كسراً قوياً لمستوى 54.47 ويستقر دونه، ليقدّم إشارات على توجه السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة، حيث يتواجد الهدف السلبي التالي عند 51.61، بينما سيبقى الاتجاه الهابط مرجحاً ما لم يتمكن السعر من اختراق مستوى 54.47 والثبات فوقه من جديد.

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