شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 03-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بعض الميل الصاعد الطفيف ليقترب من إعادة اختبار الدعم المكسور للمثلث الهابط، وطالما أن السعر دون 0.6740، فإن الميل الهابط سيبقى مرجحاً لهذا اليوم، مدعوماً بالضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يصل إلى 0.6615.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6630 والمقاومة 0.6740

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط