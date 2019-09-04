شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 03-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت تداولات سلبية الآن ليبتعد عن الدعم المكسور للمثلث المتماثل، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط بقية اليوم، والذي يتواجد هدفه التالي عند 56.23، مع التذكير بأهمية الثبات دون مستوى 59.93 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 56.23 والمقاومة 59.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط