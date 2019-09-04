شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 03-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة تداولات جانبية منذ الصباح، بانتظار الحصول على حافز إيجابي للمساهمة بدفع السعر لمواصلة الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن اختراق 18.65 سيسهّل مهمة السعر بتحقيق الهدف الرئيسي المنتظر عند 19.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 18.20 والمقاومة 18.65

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد