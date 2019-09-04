شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 03-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر الذهب تداولاته الإيجابية الآن ويبدأ محاولات اختراق مستوى 1531.00، مما يدعم استمرار التوقعات بالاتجاه الصاعد لهذا اليوم، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو 1560.00 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي، مع التذكير بأن الثبات فوق 1517.25 مهم لاستمرار الارتفاع المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1510.00 والمقاومة 1545.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد