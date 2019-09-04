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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 03-09-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار كسراً قوياً لمستوى 1.2015 ويستقر دونه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط بفعالية خلال الجلسات القادمة، يدعمه المتوسط المتحرك 50، بانتظار زيارة مستوى 1.1910 كهدف رئيسي تالي، مع الإشارة إلى أن الثبات دون 1.2015 يمثّل الشرط الأول لاستمرار الانخفاض المتوقع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1910 والمقاومة 1.2100
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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