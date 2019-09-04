شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 03-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج اليورو مقابل الدولار بالانخفاض ليواصل الزحف نحو حاجز 1.0900، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً بقية اليوم، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يتواجد عند 1.0857، بينما يمثل الثبات دون مستوى 1.1005 شرط مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0850 والمقاومة 1.1000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط