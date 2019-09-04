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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يقدم بعض التصحيح– تحليل -3-9-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كرر سعر النحاس تقديمه لتذبذب إيجابي فوق مستوى 2.5000 ليعترض ذلك المحاولات السلبية الرئيسية ليضطر بذلك لتقديم بعض التصحيح الصاعد كما هو واضح بالرسم المرفق.
إضافة إلى ما سبق, فإن استمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي باقترابه من مستوى 80 فإن ذلك سيزيد الضغوط الإيجابية على تداولات السعر ليعزز المحاولات التصحيحية والتي قد تستهدف بدورها المقاومة الممتدة نحو 2.6300.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.5300 و 2.6300
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بشكل مؤقت
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