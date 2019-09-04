شكرا لقرائتكم ترامب يحذر الصين من المماطلة في المفاوضات التجارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - أ ف ب | منذ 9 ساعات في 3 سبتمبر 2019 - اخر تحديث في 3 سبتمبر 2019 / 19:05

حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الثلثاء الصين من محاولة المماطلة في المفاوضات التجارية، على أمل ألا يعاد انتخابه رئيساً في عام 2020.



وكتب ترامب على "تويتر": "تخيلوا ما الذي سيحل بالصين إذا فزت، ستصبح شروط الاتفاق أقسى بكثير!"، متوقعاً في هذا الوقت استنزافاً للوظائف والشركات في الصين.

وأكد أن "المفاوضات مع الصين تسير بشكل جيد"، على رغم أن الرسوم الجمركية الجديدة على بلايين الدولارات من البضائع الصينية دخلت حيز التنفيذ الأحد. وقال ترامب: "غلى تأكدي أنهم يفضلون التفاوض مع إدارة جديدة حتى يتمكنوا من مواصلة غش الولايات المتحدة (600 بليون دولار في العام)، لكن مدة تفوق الأ16 شهراً طويلة بما يكفي لاستنزاف الوظائف والشركات على المدى الطويل".

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وتتزامن تصريحات ترامب مع زيارة يقوم بها أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ إلى الصين، التقوا خلالها بالمفاوض الرئيسي للصين نائب رئيس الوزراء ليو هي المقرب من الرئيس شي جينبينغ.

والتقى ليو هي اليوم الثلثاء وفد "مجموعة العمل بين الولايات المتحدة والصين" في مجلس الشيوخ الأميركي، الذي يقوده ستيف دينز وديفيد بيردو، كما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية. وذكر أعضاء الوفد بأهمية العلاقات الأميركية-الصينية، معربين عن معارضتهم للنزاعات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وشددوا كذلك على رغبتهم مواصلة "لعب دور إيجابي" لتعزيز نمو ملائم للعلاقات الثنائية.

وأعلنت الصين أنها قدمت شكوى لمنظمة التجارة العالمية غداة سريان الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة.