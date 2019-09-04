شكرا لقرائتكم ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت الثلاثة بنسب طفيفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 10 ساعات في 3 سبتمبر 2019 - اخر تحديث في 3 سبتمبر 2019 / 18:11

حققت بورصة الكويت خلال تعاملاتها اليوم (الثلثاء)، ارتفاعا في مؤشرات البورصة الثلاثة التعاملات بنسب طفيفة، وسجل مؤشر السوق الاول أكبر زيادة 0.14 في المئة الى 6560 نقطة، وحقق مؤشر السوق الرئيس أقل زيادة 0.10 في الى 4784 نقطة، وصعد مؤشر السوق العام 0.13 في المئة الى 5961 نقطة.



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وبالنظر الى الاجماليات، نجد تراجعا في قيمة الأسهم المتداولة بلغ 0.63 في المئة الى 18.6 مليون دينار في مقابل 18.7 مليون لليوم السابق، وصعدت الكمية المتداولة 14 في المئة الى 106.4 مليون سهم في مقابل 93.2 مليون، وصعد عدد الصفقات المنفذة الى 4351 صفقات بزيادة 1.23 في المئة عن اليوم السابق.

أما عن أبرز الأسهم في جلسة اليوم، نجد تصدر سهم ميزان الاسهم الرابحة، بعد ارتفاع سعره 3.09 في المئة، وصولاً إلى 600 فلسا، من تداول 9509 أسهم، قيمتها 5.7 ألف دينار، نفذت من خلال 16 صفقة.

وعاود سهم زين تصدر البوصة بأكبر سيولة متداولة بلغت 4.86 مليون دينار ، تراجع سعره خلالها 0.52 في المئة الى 575 فلسا، من تداول 8.44 مليون سهم، نفذت من خلال 334 صفقة.

وحقق سهم المتكاملة أكبر خسارة بين الاسهم، بعد تراجع سعره 0.72 في المئة، هبوطا إلى 414 فلسا، من تداول 59 الف سهم، قيمتها 24.4 ألف دينار، جاءت من خلال 40 صفقة.