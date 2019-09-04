شكرا لقرائتكم الزيادة الثانية لمؤشر البحرين على رغم تراجع السيولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – عبده المهدي | منذ 10 ساعات في 3 سبتمبر 2019 - اخر تحديث في 3 سبتمبر 2019 / 18:10

واصل المؤشر العام لبورصة البحرين في تعاملات اليوم (الثلثاء) ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي بنسبة 0.16 في المئة تعادل 2.43 نقطة، صعودا الى 1543.18 نقطة في مقابل 1540.75 نقطة لليوم السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الاسلامي على تراجع 0.18 في المئة ما يعادل 1.38 نقطة الى 750.01 نقطة في مقابل 751.39 نقطة أمس.



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أما عن الاجماليات، فنجد تراجعا في كمية الأوراق المالية المتداولة في "بورصة البحرين" الى 2.75 مليون سهم في مقابل 2.81 مليون اليوم السابق بنسبة 2.2 في المئة، فيما هبطت القيمة المتداولة الى 628 ألف دينار في مقابل 755 ألفا اليوم السابق بنسبة 17 في المئة، نفذت من خلال 65 صفقة في مقابل 73 صفقة بتراجع 11 في المئة.

وشهدت جلسة اليوم تداول أسهم 16 شركة، ارتفعت 6 شركات، وهبطت 4 شركات، واستقرت 6 شركات أخرى عند أسعارها السابقة، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 9.7 بليون دينار بزيادة 22 مليون دينار نسبتها 0.23 في المئة.

وواصل قطاع المصارف تصدره البورصة لجهة السيولة المتداولة منه التي بلغت 460 ألف دينار بحريني، شكلت 73 في المئة من السيولة المتداولة، جاءت من تداول 1.36 مليون سهم، نفذت من خلال 41 صفقة.

وتصدر سهم الأهلي المتحد الاسهم المدرجة في البورصة بقيمة أسهم متداولة بلغت 228 الف دينار، نسبتها 36 في المئة من إجمالي سيولة البورصة، من تداول 468 مليون سهم، نفذت من خلال 24 صفقة.