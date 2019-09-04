شكرا لقرائتكم مؤشر بورصة قطر يرتفع الى 10300 نقطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 10 ساعات في 3 سبتمبر 2019 - اخر تحديث في 3 سبتمبر 2019 / 18:10
واصل المؤشر العام لبورصة في جلسة اليوم (الثلثاء) ارتفاعه، بينما سجلت 36 في المئة من الأسهم القطرية تراجعا في أسعارها عند المقارنة بأسعارها أمس ما يعادل 16 شركة من أصل 44 شركة جرى تداول أسهمها بينما ارتفعت أسعار أسهم 23 شركة أخرى، واستقرت 5 شركات، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 567 بليون ريال بزيادة 2.3 بليونا نسبتها 0.41 في المئة.
وبالنظر الى الاجماليات، فنجد تراجعا في قيمة الاسهم المتداولة بلغ 1 في المئة الى 213 مليون ريال في مقابل 216 مليونا، وصعدت الكمية المتداولة 15 في المئة الى 79 مليون سهم، في مقابل 68 مليونا، وارتفع عدد الصفقات المنفذة الى 5380 صفقة في مقابل 5185 صفقة بزيادة 4 في المئة.
وأنهى المؤشر العام للبورصة التعاملات صاعدا 0.25 في المئة، تعادل 26 نقطة، وصولا الى 10300 نقطة في مقابل 10274 نقطة اليوم السابق، لتتقلص خسارة المؤشر منذ مطلع العام 2019 الى 0.01 في المئة.
وطاول الصعود مؤشرات 9 قطاعات، تصدرها مؤشر التأمين المرتفع 1.3 في المئة الى 2793 نقطة، تلاه مؤشر العقارات بزيادة 0.93 في المئة، وبلغت الزيادة في مؤشر المصارف 0.76 في المئة.
وصعد مؤشر جميع الاسهم 0.46 في المئة، تلاه مؤشر الخدمات بزيادة 0.39 في المئة الى 8236 نقطة، وصعد مؤشر العائد الاجمالي 0.25 في المئة، وفي المقابل تراجع مؤشر الصناعة 0.35 في المئة، فيما خسر الاتصالات 1.21 في المئة من قيمته.
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