«جورامكو» تحصل على اعتماد وكالة سلامة الطيران الأوروبية لطائرة « بوينغ 777»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أعلنت «دبي لصناعات الطيران» أمس حصول «جورامكو» المتخصصة في عمليات الصيانة والإصلاح والعمرة والتي تتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقراً لها، عن اعتماد وكالة سلامة الطيران الأوروبية - البند 145 لطائرة بوينغ 777.

ويعد هذا الاعتماد الرابع من الوكالة الذي تحصل عليه «جورامكو» منذ الاستحواذ عليها من قبل «دبي لصناعات الطيران»، حيث حصلت سابقاً على اعتماد الوكالة لكل من طائرات بوينغ 737 ماكس، وإيرباص إيه 320 نيو، وبوينغ 787. وتمتلك «جورامكو» حالياً 12 اعتماداً لأنواع مختلفة من الطائرات، بما في ذلك 5 طائرات إيرباص، و5 طائرات بوينغ، وطائرتان من طراز إمبرير.

وقال جيف ويلكنسون، الرئيس التنفيذي لشركة جورامكو: عززت جورامكو مؤخراً حضورها في سوق الطائرات ذات البدن الواسع. وبناءً على طلب عملائنا الحاليين، أضفنا طائرة بوينغ 777 إلى مجموعة أعمالنا الداخلية الواسعة. ويشكل الاعتماد الجديد إضافة هامة إلى الاعتمادات التي حصلنا عليها، حيث يأتي بعد فترة وجيزة من إضافة ثلاثة طرز أخرى في الأشهر القليلة الماضية. وتأتي الطرز الإضافية نتيجة للطلب العالمي المتزايد من العملاء على صيانة هذه الأنواع الجديدة من الطائرات، وهذا يتماشى مع رؤية دبي لصناعات الطيران حول توسيع قدرات وخدمات جورامكو ما من شأنه أن يعزز نمو قاعدة عملائنا ويمكننا من المحافظة على مكانتنا كمزود عالمي المستوى لخدمات الصيانة والإصلاح والعمرة بالتزامن مع الوفاء بوعدنا «ملتزمون بالتميز».

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: إن إضافة هذا الاعتماد يدعم طموحنا لمواصلة بناء مزود خدمات ناجح في المنطقة. وتحظى طائرة بوينغ 777 المستخدمة للرحلات البعيدة بشعبية واسعة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، ويسرنا أن نتمكن من توسيع نطاق مهاراتنا وخدماتنا لتشمل هذا النوع من الطائرات.