شكرا لقرائتكم خبر عن «إعمار» تقدم أول تجربة «إي-كارتينج» في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” تستعد «إعمار للترفيه» لإطلاق «إي-كارت زعبيل»، أول تجربة «إي-كارتينج» داخلية من نوعها في الإمارات، وذلك في «دبي مول». ولم تكشف «إعمار» عن تفاصيل التجربة، إلا أنها أوضحت أن «إي-كارت زعبيل» تقدم مساراً شائقاً ومملوءاً بالتحديات، باستخدام الجيل الأحدث من عربات «غو-كارت» الكهربائية، لتقدم للهواة والمخضرمين فرصة الاستمتاع بتجربة مميّزة بكل المقاييس. ويمكن للزوار قضاء أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء، أو الانضمام إلى سباقات الفرق الجماعية التي يمكن تنظيمها مع زملاء العمل كأنشطة ترفيهية.

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