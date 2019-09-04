«سيمنس» ترحب بالمجموعة الأولى من الموظفين الإماراتيين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

استقبلت «سيمنس» هذا الأسبوع المجموعة الأولى من الموظفين الإماراتيين الذين تم تعيينهم ضمن برنامج «سيمنس» للخريجين الجامعين الإماراتيين. ورحب ديتمار سيرسدورفر - الرئيس التنفيذي لشركة «سيمنس» بمنطقة الشرق الأوسط والإمارات، هو وكبار المديرين في الشركة، بهذه المجموعة في المقر الرئيسي لسيمنس في مدينة مصدر بالعاصمة الإماراتية أبوظبي. وعلق ديتمار سيرسدورفر بقوله: يسعدنا استقبال هذه المجموعة الرائعة من الشابات والشباب الإماراتي الواعد في «سيمنس». إنّ هذه الخطوة المهمة تجسّد التزامنا بدعم جهود الحكومة الإماراتية بتوطين الوظائف وتطوير الكوادر والمواهب المحلية، وهو ما يقربنا أكثر من تحقيق هدف«سيمنس» بجعل 5% من إجمالي قواها العاملة في الإمارات من مواطني الإمارات. إنني على ثقة من أنّ زملاءنا الإماراتيين الجدد سيتمكنون من تحقيق أهدافهم المهنية في «سيمنس» وإثراء المجتمع الإماراتي والسعي لإفادته.