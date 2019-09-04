شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يحذر بكين من المماطلة.. و«وول ستريت» تنزف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادت توترات التجارة لمسلسل الضغط على أسواق الأسهم العالمية، مع تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، الصين من المماطلة في مفاوضات التجارة بينهما، وفي ظل ذلك، انخفض مؤشر «وول ستريت» ليعود مجدداً إلى نزيف الخسائر، فيما تراجعت الأسهم الأوروبية لأول مرة في أربع جلسات أمس الثلاثاء، مع تضرر المعنويات جراء الضبابية حيال الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، بينما استفادت الأسهم اليابانية من ضعف الين لتحقق مكاسب متواضعة.انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية، أمس الثلاثاء، حيث فقد «داو جونز» نحو 400 نقطة مع دخول التعريفات المتبادلة بين الصين والولايات المتحدة حيز التنفيذ، وقادت أسهم شركات الرقائق خسائر البورصة الأمريكية بقيادة سهم «نيفيديا» الذي تراجع بأكثر من 2%.أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، إن المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين تمضي على ما يرام، لكنه حذر من أنه سيتبني موقفاً «أكثر تشدداً» في المفاوضات، إذا جرت المماطلة فيها حتى فترته الرئاسية الثانية.وكتب ترامب على تويتر «نبلي بلاء حسناً في مفاوضاتنا مع الصين»، مضيفاً أن بكين لا يمكنها تحمل تبعات التلكؤ في المحادثات في ضوء الأضرار التي تلحقها الرسوم الجمركية الأمريكية باقتصادها.وذكر ترامب أنه إذا لم تحل الولايات المتحدة والصين خلافهما التجاري، وفاز بفترة رئاسية جديدة، فإن «الاتفاق سيصبح أصعب بكثير! في غضون ذلك، ستنهار سلسلة الإمدادات في الصين وستزول الشركات والوظائف والأموال».ودخلت التعريفات الأمريكية بنسبة 15% على بعض السلع الصينية حيز التنفيذ، يوم الأحد الماضي، على أن يتم تطبيق رسوم على باقي السلع المستهدفة في منتصف ديسمبر/‏‏كانون الأول المقبل، كما بدأت الصين أيضاً تطبيق تعريفات على منتجات أمريكية.وكانت الصين رفعت دعوى ضد التعريفات الأمريكية الجديدة في منظمة التجارة العالمية، وكانت البورصة الأمريكية أغلقت أبوابها أمام المستثمرين أول أمس احتفالاً بعيد العمال.وانخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنحو 1.5% ما يعادل 400 نقطة، كما تراجع «ستاندرد آند بورز» بنسبة 1.05%، وهبط «ناسداك» بنحو 1.06%.وفي القارة العجوز، تراجعت الأسهم الأوروبية لأول مرة في أربع جلسات، أمس الثلاثاء، مع تضرر المعنويات جراء الضبابية حيال الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي واستمرار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.وهبط الجنيه الإسترليني لأقل مستوى منذ يناير/‏‏كانون الثاني 2017، ما ساعد مؤشر فايننشال تايمز 100 للأسهم القيادية الزاخر بشركات التصدير على التفوق في الأداء على بقية الأسواق الأوروبية والصعود 0.14%، ونزل مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.26%.وفي آسيا، سجلت الأسهم اليابانية مكاسب أمس الثلاثاء، إذ دعم الين الأضعف شركات التصدير على الرغم من أن عوامل سلبية قوضت المعنويات في السوق، من بينها الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والقلق إزاء انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.وصعد مؤشر نيكي القياسي 0.02‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬% إلى 20625.16 نقطة ليخالف اتجاهاً أكثر تشاؤماً في آسيا، وارتفع 146 سهماً على المؤشر في حين هبط 71.وارتفعت أسهم شركات التصدير الكبرى مع ابتعاد الين أكثر عن ذروة ثمانية أشهر والتي سجلها مقابل الدولار في الأسبوع الماضي.وصعد سهم تويوتا موتور 0.8%، وارتفع سهم سوبارو 2.4%، وزاد سهم باناسونيك 0.6%، وصعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.37% إلى 1510.79 نقطة.



المستثمرون يقبلون على السندات



اتجه المستثمرون إلى حيازة السندات في الدول المتقدمة خلال تعاملات أمس الثلاثاء، ما دفع العائد على الديون الحكومية للهبوط وسط المخاوف ذات الصلة بالبريكست.

وتوجد علاقة عكسية بين أسعار السندات والعائد على تلك الديون الحكومية، والتي تشهد إقبالاً ملحوظاً من قبل المستثمرين في أوقات عدم اليقين.

وتراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 1.496%، وبلغ العائد على ديون الحكومة الأمريكية لأجل عامين 1.516%، كما سجل العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاماً مستوى 1.969% بعدما بلغ 1.932% في وقت سابق من التعاملات.

وخلال نفس الفترة، هبط العائد على سندات الحكومة البريطانية مستحقة السداد بعد 10 أعوام إلى 0.393%، كما تراجع العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات إلى -0.709%.