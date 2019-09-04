شكرا لقرائتكم خبر عن «عزيزي» تنجز 92% من الأعمال الإنشائية في «فاريشتا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
أعلنت «عزيزي للتطوير العقاري»، عن إنجاز 92% من أعمال البناء في مشروعها «فاريشتا»، البرج السكني الجديد في الفرجان.
ويضم «فاريشتا» 284 وحدة سكنية متنوعة، ومن المتوقع تسليمه في الموعد المحدد في الربع الأخير من العام الجاري.
ويمثل «فاريشتا» واحداً من مشاريع عزيزي المستقبلية التي تضم أكثر من 20 مشروعاً في الفرجان؛ حيث أنجزت الشركة حتى الآن أكثر من 70% من أعماله الخارجية، مع اكتمال ما يقرب من 100% من الهيكل، و99% من أعمال الطابوق، والنسبة ذاتها من أعمال البلاط، و92% من أعمال التدفئة والتهوية وتكييف الهواء. وذكرت الشركة أن المرحلة الثانية من أعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية والأعمال الصحية بلغت 95%، بينما وصلت أعمال الواجهات إلى 92%، وأعمال التشطيب الإجمالية إلى 89%.
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