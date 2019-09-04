«ماذرسون سومي» تفتتح مصنعاً في «راكز»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365” استضافت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» شركة «ماذرسون سومي»، والتي تعتبر أحد أكبر المصنعين الهنود للأسلاك المستخدمة في مجال صناعة السيارات على مستوى العالم.

وتخطط شركة «ماذرسون بي كيه سي هارنيس سيستمز» المسجلة في «راكز» والتابعة لماذرسون سومي المحدودة للأنظمة لإنشاء مصنع لتصنيع مجموعة واسعة من المنتجات مثل أسلاك الجر ومرايا سيارات الركاب ومنتجات الحقن القالبية وغيرها في وحدتها الصناعية الجديدة.

ونظمت «ماذرسون سومي» حفلاً بمناسبة الشروع في بناء وحدتها الصناعية، على أرض تتجاوز 21,000 متر مربع في منطقة الحمرا الصناعية التابعة لراكز، وتتوقع الشركة أن تباشر عملياتها في الربع الثاني عام 2020.

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