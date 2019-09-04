21 ملياراً عمولات بنوك الإمارات خلال 2018

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغ إجمالي قيمة العمولات التي تقاضتها البنوك العاملة في الدولة نحو 21 مليار درهم خلال العام 2018، وذلك مقارنة مع 24.6 مليار درهم خلال العام 2017 الأمر الذي يعكس ارتفاع وتيرة التنافس في القطاع لاستقطاب أكبر عدد ممكن من العملاء.

وتتشكل حصيلة إيرادات القطاع المصرفي من مصدرين، هما الاستثمار والعمولات والرسوم التي يتم تحصيلها من العملاء نظير الخدمات التي تقدمها البنوك وتشمل القروض والتسهيلات الأخرى وبطاقات الدفع وغيرها من الخدمات الأخرى.

وتظهر الإحصائيات الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي استحواذ البنوك الوطنية على 17.4 مليار درهم، تشكل 82.8% من إجمالي العمولات التي حصلت عليها البنوك العاملة في الدولة ويبلغ عددها 60 بنكاً. وعلى مستوى البنوك الأجنبية فقد وصلت قيمة عمولاتها 3.4 مليار درهم في حين سجلت بقية العمولات لصالح فروع البنوك الخليجية العاملة في الدولة.

وكان إجمالي أصول الجهاز المصرفي في دولة الإمارات وصل إلى 2.878 تريليون درهم خلال العام 2018 بنمو 6.8% مقارنة مع 2.693 تريليون درهم خلال العام 2017.

وارتفع إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي إلى 1.755 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2018 بزيادة 7.9% مقارنة مع 1.627 تريليون درهم في العام 2017.

يشار إلى أن صافي أرباح البنوك الوطنية تجاوزت 42.6 مليار درهم خلال العام 2018 بنمو 12% مقارنة مع العام 2017، علماً بأنه لا تتوفر إحصائيات حتى الآن عن صافي أرباح الجهاز بشكل عام. (وام)