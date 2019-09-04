8.9 مليار دولار سوق الأتمتة بالصناعة والتشييد في المنطقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:حمدي سعد

يصل حجم سوق أنظمة وحلول الأتمتة بقطاعي الصناعة والتشييد في المنطقة العام الجاري إلى 8,9 مليار دولار، فيما قُدر حجم السوق في الإمارات والسعودية ب1.89 مليار دولار 2018.

يتوقع الخبراء أن يتضاعف السوق بالمنطقة بنسبة 10,7% عام 2023 إلى 10.7 مليار دولار، مقارنة ب 6,2 مليار دور عام 2018؛ وذلك وفقاً للدراسات السوقية التي كشفت عنها شركة «ميسي فرانكفورت»، المنظمة لمعرضي «المناولة والأتمتة 2019».

افتتح المهندس داوود عبد الرحمن الهاجري، مدير عام بلدية دبي النسخة الثانية لمعرض «إس بي إس أوتوميشن الشرق الأوسط»، فيما افتتح مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، النسخة ال 10 لمعرض «مناولة المواد الشرق الأوسط2019»، صباح أمس، في «مركز دبي التجاري العالمي» بمشاركة أكثر من 100 جهة من 30 دولة، من مزودي الخدمات اللوجستية وحلول مناولة المواد والأتمتة والتجارة الإلكترونية.

ورافق مطر الطاير خلال الافتتاح الرسمي للمعرضين، سيمون ميلور، الرئيس التنفيذي لشركة «ميسي فرانكفورت» الشرق الأوسط، الذي قدم تعريفاً لأجنحة المعرض، وأبرز الجهات العارضة المحلية والدولية، وأحدث ابتكاراتها في قطاعات الروبوتات والأتمتة المواكبة لأهم التوجهات والتغيرات المتسارعة التي تشهدها العديد من القطاعات في الإمارات خاصة والمنطقة عامة.

واستعرض المهندس داوود عبد الرحمن الهاجري، خلال افتتاح معرض «إس بي إس أوتوميشن الشرق الأوسط»، حلول الأتمتة الذكية التي تقدمها عدة شركات عالمية؛ أبرزها: «بوش ريكسروث» و«بيكهوف أوتوميشن» و«سيك» و«بيلز».

ويشارك في معرض «مناولة المواد الشرق الأوسط2019» شركات أبرزها: «دايفوكو»، المزوّد الياباني لخدمات الأتمتة؛ و«شافر» الألمانية؛ والفرع الإقليمي لشركة «إيه سي إم إي»، مزود الحلول الصناعية؛ وشركة «أجيليتي»، الكويتية العملاقة في قطاع النقل.

وطرحت شركة «سويس لوج»، العالمية المتخصصة بقطاع الروبوتات والحلول المؤتمتة المرنة القائمة على البيانات، مجموعة من الحلول الآلية عالية الكفاءة لمجالات التخزين ومناولة الطلبيات المخصصة للقطع الصغيرة وألواح التحميل التي يُمكن دمجها في الأبنية القائمة.

وقال ألان قدوم، المدير العام لشركة «سويس لوج الشرق الأوسط»: يشهد قطاع المعدات المؤتمتة لمناولة المواد في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي نمواً سنوياً مركباً بمعدل 8.6%، ومن المتوقع أن تصل قيمة هذا القطاع إلى 498.5 مليون دولار بحلول عام 2023.

وقال قدوم: كشف تقرير أصدرته شركة «لوجيستيكس كيو» للأبحاث والاستشارات بأنّ قطاع أتمتة عمليات التخزين الإقليمي يتوقع أن يحقق نمواً سنوياً مركباً بنسبة تصل إلى 17.5% عام 2025 لتصل قيمته إلى 1.6 مليار دولار، بما يقارب 3 أضعاف قيمته الحالية البالغة 600 مليون دولار.

من جانبها أطلقت شركة «آي كيو روبوتيكس» خلال معرض المناولة 2019، أول حلول روبوتية قائمة بالكامل على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في المنطقة وشمال إفريقيا.

وقال فادي العامودي المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة على هامش المعرض: «تعمل التقنيات والحول التي جلبتها الشركة لأول مرة في الإمارات والمنطقة على تلبية متطلبات السوق في ضوء التركيز المتنامي للمنطقة على التحول الرقمي. وبالنظر إلى أهمية كفاءة الخدمات اللوجستية لحفز نمو الأعمال، تقدم شركتنا تقنيات آلية وروبوتية عالمية المستوى تعزز نمو الشركات.



30 خبيراً في 28 جلسة لمناقشة الثورة الصناعية الرابعة

يستضيف «إس بي إس» أكثر من 30 خبيراً ومتحدثاً؛ للمشاركة في 28 جلسة حوارية تتضمنها أجندة المعرض، لمناقشة مدى استعداد المنطقة لمواكبة ابتكارات الثورة الصناعية الرابعة (الصناعة 4.0)، وسيُتاح للمشاركين الاستفادة من 20 ساعة من الرؤى المتعمقة من رواد وقادة القطاع مثل «أوبيكان» و«جي إي ديجيتال» و«أرانكا» و«آيكوم».

كما تقوم الجهات المشاركة بكشف النقاب عن مجموعةٍ من أحدث تقنيات الأتمتة وحلول إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، والتي من شأنها تعزيز القدرة التنافسية للمنطقة.