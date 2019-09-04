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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفاع أسعار المنتجين في منطقة اليورو 0.2%
تاريخ النشر: 04/09/2019
ارتفعت أسعار المنتجين في منطقة اليورو بأكثر من التوقعات خلال شهر يوليو/تموز الماضي، ليكون الارتفاع الأول في خمسة أشهر، وكشفت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات يوروستيت، أمس الثلاثاء، أن مؤشر أسعار المنتجين في منطقة اليورو ارتفع بنسبة 0.2% خلال شهر يوليو/تموز الماضي مقارنة مع انخفاضها بنحو 0.6% في الشهر السابق له.
وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن أسعار المنتجين في منطقة اليورو سوف ترتفع بنحو 0.3% خلال شهر يوليو/تموز.
وبحسب البيانات، فإن مؤشر الطاقة ارتفع 1% كما شهدت السلع الرأسمالية زيادة 0.1%، بينما ظلت الأسعار مستقرة بالنسبة للسلع الاستهلاكية المعمّرة وغير المعمّرة، لكن أسعار السلع الوسيطة تراجعت بنحو 0.3%، أما على أساس سنوي، فإن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع بنسبة 0.2% خلال يوليو/تموز الماضي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
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