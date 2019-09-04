ارتفاع أسعار المنتجين في منطقة اليورو 0.2%

ارتفعت أسعار المنتجين في منطقة اليورو بأكثر من التوقعات خلال شهر يوليو/‏تموز الماضي، ليكون الارتفاع الأول في خمسة أشهر، وكشفت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات يوروستيت، أمس الثلاثاء، أن مؤشر أسعار المنتجين في منطقة اليورو ارتفع بنسبة 0.2% خلال شهر يوليو/‏تموز الماضي مقارنة مع انخفاضها بنحو 0.6% في الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن أسعار المنتجين في منطقة اليورو سوف ترتفع بنحو 0.3% خلال شهر يوليو/‏تموز.

وبحسب البيانات، فإن مؤشر الطاقة ارتفع 1% كما شهدت السلع الرأسمالية زيادة 0.1%، بينما ظلت الأسعار مستقرة بالنسبة للسلع الاستهلاكية المعمّرة وغير المعمّرة، لكن أسعار السلع الوسيطة تراجعت بنحو 0.3%، أما على أساس سنوي، فإن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع بنسبة 0.2% خلال يوليو/‏تموز الماضي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.