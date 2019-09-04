100 شركة ناشئة تستعرض أهم ابتكارات الطاقة المستقبلية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تستعرض مجموعة من أفضل الشركات الناشئة لتطوير الطاقة وحماية المناخ خلال مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين في أبوظبي، أحدث الابتكارات والمشاريع التي تساهم في رسم شكل قطاع الطاقة المستدامة والطاقة النظيفة في المستقبل، وتشكل خزانات الطاقة الشمسية المحمولة ذات التقنية العالية والتي يمكن أن تولد الطاقة في المناطق النائية بإفريقيا، والتقنيات البديلة للحطب والفحم التقليدي لتوفير الطاقة والمصنوعة من نفايات قصب السكر، وعربات النقل الكهربائية من دون سائق، بعضاً من التقنيات والابتكارات التي سيتم مناقشتها وتكريم مصمميها خلال المؤتمر.

تنطلق فعاليات مؤتمر الطاقة العالمي الذي تستضيفه أبوظبي خلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وتم ترشيح الشركات الناشئة في قائمة الشركات الفائزة بجائزة أفضل 100 شركة ناشئة لتحويل الطاقة «SET100» في وقت سابق من هذا العام، وهي مسابقة دولية للشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم الذين يعملون على خلق الأفكار التي تؤثر في حركة التوجه والتحوّل العالمي في مجال الطاقة وحماية المناخ.

وتضم القائمة أكثر من 450 شركة مرشحة من 80 دولة مختلفة، وجاء إطلاق هذه المبادرة العالمية لتشجيع ومكافأة الشركات المتميزة في مجال تحويل الطاقة وحماية المناخ.

ويوفر برنامج «أفضل 100 شركة ناشئة في مجال تحول الطاقة» للحضور خلال المؤتمر في أبوظبي، لمحة سريعة تأخذهم إلى عالم المستقبل، وذلك من خلال عرض وتوضيح قدرات منتجاتهم وخدماتهم المبتكرة في مجال مكافحة تغير المناخ وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في ركن الابتكار الخاص بالبرنامج خلال فعاليات المؤتمر.

ومن بين الشركات الناشئة المميزة التي سيتم تسليط الضوء على إنجازاتها، شركة (إنرايد -Einride) السويدية، والتي تسعى إلى إتاحة خدمة النقل بالاعتماد الكامل على السيارات الكهربائية الذاتية القيادة أو ما يسمى بعربات «T-pods». وشركة (زيلروس -Zeleros) الإسبانية التي تتميز بمجال تصميم وتطوير تقنيات جديدة من شأنها أن تسمح باستخدام نظام نقل «الهايبرلوب» بسرعة تصل إلى 1000 كم/‏ ساعة باستخدام الطاقة المتجددة. بينما تستخدم شركة Glowee الفرنسية، المواد المضيئة الحيوية لإنتاج الضوء باستخدام كائنات عضوية حية معينة مثل اليراعات المضيئة والديدان المتوهجة والكائنات البحرية. ويهدف العديد من الابتكارات الأخرى التي تستعرضها الشركات الناشئة إلى توفير حلول مستدامة للطاقة النظيفة للمجتمعات التي يصعب الوصول إليها وتعاني شح الطاقة مثل مناطق إفريقيا وآسيا.

تقدم وكالة الطاقة الألمانية (دينا - DENA) جوائز أفضل 100 شركة ناشئة لتحويل الطاقة بالتعاون مع مجلس الطاقة العالمي، وهي جزء من مهرجان برلين السنوي للتكنولوجيا، والتي أصبحت منصة عالمية رائدة في مجال توفير الابتكارات الناجحة وطرح نماذج أعمال جديدة لقيادة التوجه في تحول الطاقة ومستقبلها.

وقال المهندس سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والصناعة في الإمارات: يشكل مؤتمر الطاقة العالمي منصة عالمية تجمع خبراء قطاع الطاقة من جميع أنحاء العالم لمناقشة أهم القضايا التي تواجه هذا القطاع ومستقبل الطاقة في العالم بأسره، ويساهم المؤتمر في توحيد الجهود للعمل معاً على طرح حلول مستدامة والاستفادة من خبرات بعضنا البعض.

وأضاف المزروعي: لا شك بأن التطور المستمر للابتكارات والتقنيات الجديدة سيساهم في تحسين إنتاجية الطاقة وكفاءة تشغيلها وخفض اعتمادها على الوقود الأحفوري، ويمثل إيجاد الحلول المبتكرة ورؤية خياراتنا المستدامة في المستقبل القريب العنصر الأساسي والأهم في الحدث.

وتابع بالقول: نتطلع هذا العام بشكل خاص إلى دعوة الشركات المرشحة لجائزة أفضل 100 شركة ناشئة في العالم، ليكون لها دور أساسي وفعال في مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين. حيث ستتاح لهذه الشركات فرصة المشاركة في جلسات المؤتمر وتقديم أفكارهم بطريقة تفاعلية لإضافة بُعد فريد من نوعه من ريادة الأعمال لنشاطهم التجاري في المؤتمر. تم تخصيص ركن الابتكار في مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين برعاية هيئة كهرباء ومياه دبي، وذلك لعرض منتجات وخدمات الشركات المرشحة لجائزة أفضل 100 شركة ناشئة في مجال الطاقة ولتسليط الضوء على ماهية الشكل التجاري لها ومشاركة خبراتها.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: تولي الإمارات أولوية كبرى لتطوير قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة من خلال استراتيجياتها واستثماراتها في هذا المجال، ودعمها للابتكار كنهج استشرافي لتطوير حلول مستدامة للتحديات التي تواجه البشرية، حيث تؤمن القيادة الرشيدة أن الشباب هم القوة الدافعة لبناء مستقبل أكثر إشراقاً. وتأتي رعاية هيئة كهرباء ومياه دبي لركن الابتكار في مؤتمر الطاقة العالمي 2019، انطلاقاً من استراتيجيتنا لدعم رواد الأعمال في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة، وجهودنا لدعم المبدعين الذين يسهمون في تطوير حلول فعالة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفد الجهود العالمية لمواجهة آثار التغير المناخي.