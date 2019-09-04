«أرامكس» تعتمد خدمات «أمازون ويب سيرفيسز» للحوسبة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «أرامكس»، مزوّد خدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة والمُدرجة في سوق دبي المالي، أنها ستنقل بنيتها التحتية الأساسية للتكنولوجيا من مراكز بياناتها الحالية التابعة لها إلى منصّة «أمازون ويب سيرفيسز» السحابية (AWS) بهدف تسريع وتيرة الابتكار وتعزيز مستويات الكفاءة والأمن الإلكتروني لديها.

وقامت «أرامكس» خلال المرحلة الأولى من عملية الانتقال إلى المنصة السحابية، ببناء بحيرة بيانات لاستضافة البنية التحتية للبيانات الضخمة والتي توظف إمكانات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي وذلك بهدف الارتقاء بتجربة العملاء من خلال تطوير قدراتها في مجال التوصيل إلى الوجهة النهائية.

وبالاعتماد على خدمة «أمازون سيجمايكر»، وهي أحد حلول التعلّم الآلي المبتكرة المخصصة للتطوير والتدريب وتنفيذ نماذج التعلّم الآلي، عمل فريق علوم البيانات لدى «أرامكس» على بناء منصّة لتكنولوجيا التعلّم الآلي وتحليل البيانات قائمة على نظام «AWS» للحوسبة السحابية.