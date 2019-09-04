«الاتحاد للقطارات» تتسلم عروض مرافق صيانة وتشغيل

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت مجلة «ميد» إن شركة الاتحاد للقطارات، تسلمت عروضاً لإنشاء مرافق مستودعات، إضافة إلى تشغيل وصيانة المرافق الخاصة بالشركة للمرحلة الثانية من شبكة السكك الحديدية الاتحادية التي يبلغ طولها 1200 كلم، حيث أشارت المجلة إلى أن 4 مجموعات تقدمت بعروض لإنجاز تلك المشروعات.

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