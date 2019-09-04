شكرا لقرائتكم خبر عن 191 منصة تغطي 30 مجالاً في معرض الصناعات الدائم في الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”
أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أنها دأبت منذ نشأتها على وضع استراتيجية لتقديم برامج الدعم والمساندة للقطاع الصناعي، من منطلق دورها الأساسي في الارتقاء والنهوض بالقطاعات الاقتصادية عامة، والقطاع الصناعي على وجه الخصوص، عبر إيجاد المبادرات والمشاريع التي تعزز ذلك، ولعل من أبرز مبادراتها المعرض الدائم للصناعات المحلية في مقر الغرفة، الذي يضم نخبة من الشركات الصناعية العاملة في الشارقة، وتقوم فكرته على عرض منتجات تلك الشركات والمصانع، بهدف الترويج لها من خلال إتاحة الفرصة لكافة الوفود الزائرة للغرفة بالاطلاع على منصات المعرض.
وقال محمد أحمد أمين العوضي مدير عام الغرفة: يعتبر المعرض الدائم للصناعات المحلية من أهم مبادرات مركز الشارقة لتنمية الصادرات التابع للغرفة، حيث يعد أكبر معرض صناعي دائم على مستوى الشرق الأوسط، يضم في عضويته 191 منصة عرض، تغطي 30 مجالاً في القطاعات الصناعية، مثل المواد الغذائية، والكهربائيات، والمواد الكيميائية، ومواد البناء والأدوات الصحية والمنتجات البلاستيكية، والأدوية، ومعدات النفط والغاز، وغيرها، كما يعتبر المعرض الدائم ثمرة تعاون مع مصانع الشارقة. وأكد عبد العزيز شطاف، مساعد المدير العام لقطاع خدمات الأعضاء، مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات، أن المركز لعب دوراً رئيسياً منذ تأسيسه على توفر بيئة مثالية داعمة ومطورة للصادرات المحلية لأكثر من 2000 منشأة صناعية منتسبة للمركز، من خلال مجموعة الخدمات المتنوعة التي يقدمها لتشجيع المنشآت الصناعية والمصدرة.
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